Fyns entreprenør skal anlægge af midlertidig lystbådehavn i København

Tirsdag 28. september 2021 kl: 11:06

Af: Redaktionen Munck Havne & Anlæg A/S skal etablere den midlertidige erstatningshavn i Færgehavn Nord, der bliver en komplet lystbådehavn med moler, bådbroer, klubfaciliteter og parkering, der kan fungere som fast bådplads for omkring 600 bådejere fra Svanemøllehavnen, imens Nordhavnstunnelen bygges.- Vi glæder os til endelig at komme i gang i marken, og vi i er glade for at have fået fem gode tilbud på opgaven. I dag har vi indgået kontrakt med Munck Havne & Anlæg A/S, fordi de samlet set havde den laveste evalueringspris, siger Christian Tolderlund, der er assisterende projektleder i Vejdirektoratet.Erstatningshavnen i Færgehavn Nord er en forudsætning for, at tunnelentreprenøren kan rydde Svanemøllehavnen og anlægge en tunnel i denne del af havnebassinet.- Vi regner med en hurtig opstart på projektet med anlæg af erstatningshavnen. Faktisk er det planen, at der allerede i slutningen af oktober i år er etableret byggeplads. Den nye midlertidige lystbådehavn skal stå færdig i sommeren 2022, så de omkring 600 både kan flyttes umiddelbart der efter, siger Christian Tolderlund.Som en del af opgaven med etablering af en midlertidig lystbådehavn skal der også anlægges en ny optagekaj på Svaneknoppen. Den delopgave skal løses i perioden fra november 2021 - april 2022 af hensyn til brugerne af Svanemøllehavnen, så de bliver generet mindst muligt.I evalueringen af de indkomne tilbud har Vejdirektoratet - udover prisen - lagt vægt på den foreslåede projektorganisation og måden, hvorpå opgaven tænkes løst.