Hernings 14 nye el-busser matchede dieselbusser på pris

Mandag 27. september 2021 kl: 10:28

Af: Redaktionen Ved indvielsen fremhævede både transportministeren, borgmesteren og formanden for trafikselskabet Midttrafiks bestyrelse, Claus Wistoft (V), at busserne også kører ind i byen med et øget serviceniveau over for passagerer i kørestol og med barnevogne. Busserne har elektrisk betjent rampe ved midterdøren og automatisk fastspænding af kørestole, så chaufføren kan blive på sin plads bag rattet, mens passagerer i kørestol eller med barnevogne selv klarer at kommer ind og ud.Interesserede kan læse mere om Hernings 14 nye el-busser i Magasinet Bus 9 - 2021, der udkommer i denne uge.









her: Magasinet Bus kan bestilles









© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.