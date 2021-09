Entreprenør har fået nyt og tungt materiel

Søndag 26. september 2021 kl: 12:44

Af: Redaktionen Med den seneste lastbil har CAC Entreprenør fem østsvenske lastbiler i son flåde.- Den nye Scania erstatter en ældre MAN, som vi fik med i forbindelse med overtagelsen af en anden entreprenørforretning, siger Allan Christensen, der sammen med sønnen Casper lægger forbogstaver til CAC Entreprenør.- Vi er generelt rigtig godt tilfredse med både Scania og Stiholt, og da vores chauffør Rico også er temmelig Scania-tosset, var der jo ikke så meget at betænke sig på. Vi beskæftiger os med tunge sager, så derfor blev den nye Scania en V8’er, for vi når hurtigt op på de max. 56 tons vogntogsvægt med fuldt lastet forvogn og kærre, siger han videre.Den nye fire-akslede Scania R 530 er opbygget hos Fyns Karosseribyg (FKB) i Odense med en bagmonteret og aftagelig Palfinger PK 26002-kran samt et HMF-wirehejs. FKB har også stået for malingen af bilen.Da det kan gå hårdt for sig på byggepladserne, hvor den nye lastbil får sin daglige arbejdsdag, har CAC Entreprenør valgt at få den leveret i såkaldt XT-version med ekstra solid forkofanger med 40 tons kapacitet i træktøjet, ekstra kraftigt bundskjold under motoren, beskyttelsesgitre foran LED-forlygterne, ekstra hårdføre sidespejle med mere.I den anden ende af bilen sikrer et kraftigt tandembagtøj med navreduktion, at bilen har de nødvendige terrænegenskaber til både at komme helt ind i bunden af byggepladserne og komme ud igen. Medvirkende til dette er også den styrbare støtteaksel bag tandembogien, der kan aflastes og endda løftes fri af underlaget selv med bagmonteret kran.Ellers er den nye R 530 veludstyret. Chauffør Rico har - inden for rimelighedens grænser - fået lov til at sætte rigtig mange krydser på bestillingssedlen for komfortudstyr. Han satte eksempelvis kryds ved eksklusivt instrumentpanel med krom-detaljer, termosideruder, komplet læderindtræk, Premium infotainmentsystem med integreret navigation samt ekstra 6 kW motor- og kabinevarmer.