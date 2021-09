Transportorganisation venter med at glæde sig

EU-KOMMISSIONEN OM KONTROL AF ARBEJDSTIDSDIREKTIV:

Fredag 24. september 2021 kl: 12:51

Af: Redaktionen Med udmeldingen fra EU-Kommissionen ser det ud til, at kontrollen af arbejdstid fortsat kan håndteres af arbejdsmarkedets parter på baggrund af, at arbejdstidsdirektivets regler for mobile lønmodtagere har været implementeret i flere danske kollektive overenskomster, siden de trådte i kraft i 2005. Det ser ud til, at den gældende praksis i en eller anden grad kan køre videre, da der lægges op til en model, hvor kontrollen fortsat kan varetages af arbejdsmarkedets parter i de tilfælde, hvor arbejdstidsreglerne er implementeret i en kollektiv overenskomst.- Vi er rigtig glade for, at man i Transportministeriet har lyttet til ITD’s og branchens advarsler mod at lave et indgreb i den danske model ved at lade kontrol af arbejdstid blive en ren myndighedsopgave, siger administrerende direktør i ITD, Carina Christensen.- Vi har længe råbt højt op om, at vi ikke var enige i ministeriets fortolkning af Vejpakken, og vi er glade for, at de nu har erkendt, at vi ikke behøver at tage et opgør med den danske model på grund af Vejpakkens bestemmelser om arbejdstid, siger hun videre.Transportministeriet sendte kort før sommerferien et lovforslag i høring, som skulle implementere Vejpakkens bestemmelser om blandt andet tilladelseskrav, varebiler og udstationering, og sendte i september et supplerende lovforslag i høring, som blandt andet indeholdt hjemmel til myndighedskontrol af arbejdstidsreglerne.





Med tilbagetrækningen af lovforslaget vil Transportministeriet nu gå i tænkeboks og udarbejde et nyt lovforslag, som efter planen vil blive fremsat efter nytår, så de øvrige regler i Vejpakken kommer til at træde i kraft næste år.







- Vi kommer til at følge ministeriets arbejde med et nyt lovforslag om implementering af Vejpakken tæt, da branchen helt generelt har brug for klarhed over, hvad det er for nogle regler der gælder, og hvordan reglerne skal fortolkes ude på vejene. Vi vil gerne rose Transportministeriet for at erkende, at de har brug for mere tid til at stykke det hele sammen. Vores opfordring til dem er, at de nu bruger tiden så effektivt som muligt, så vi kan få ryddet så mange tvivlsspørgsmål som muligt af bordet, inden Vejpakkens regler træder i kraft. Vi glæder os i dag over, at de har trukket lovforslaget tilbage. Men da vi stadig ikke ved, hvad indholdet bliver, når lovforslaget genfremsættes, venter vi med at glæde os over resultatet, siger Carina Christensen.







