- Tankstationer i Storbritannien mangler brændstof

Fredag 24. september 2021 kl: 11:17

at chaufførerne trækker sig tilbage (knap 60 procent)

at Storbritannien har forladt EU (knap 60 procent)

arbejdsforholdene (omkring 55 procent)

at chauffører har skiftet branche (knap 50 procent)

lønniveauet ( knap 50 procent)

I flere britiske medier har der været forslag fremme om, at lade soldater med kørekort til lastbil køre de civile tankvognene og levere diesel- og benzin til tankstationerne, hvilket den britiske regering ikke er afvisende overfor.Den britiske vognmandsorganisation - The Road Haulage Association (RHA) - har opfordret den britiske regering til at lempe visum-reglerne for på den måde af få fat i chauffører fra udlandet, men det er ind ti videre blevet afvist.Den britiske transportminister Grant Shapps siger ifølge BBC, at han ikke ønsker britiske chauffører til at "droppe ud", fordi de bliver underbudt af billigere arbejdskraft fra EU.Han peger i den forbindelse på, at landtransporterhvervet i Storbritannien har systemiske problemer, der skal løses. Erhvervet har 99 procent hvidhårede mænd med en gennemsnitsalder på 55 år, der har dårlige arbejdsforhold og ringe løn.Grant Shapps fremfører ifølge BBC, at lønnen er stigende og at der også er en tilgang af nye chauffører.Ifølge The Road Haulage Association er årsagerne til chaufførmanglen i Storbritannien først og fremmest: