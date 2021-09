Færdselsstyrelsen lægger nye fortolkningsbidrag til køre- og hviletidsområdet frem på nettet

Onsdag 22. september 2021 kl: 13:55

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Færdselsstyrelsen i gang med at opdatere ”Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet”, således at ændringerne til køre- og hviletidsreglerne bliver indarbejdet i vejledningen.På grund af usikkerhed omkring fortolkningen af de nye regler om ugehvil ved international godstransport, forbud mod ”lange” hvil i køretøjet, muligheden for at vende hjem og force majeure, har Færdselsstyrelsen offentliggjort nye fortolkningsbidrag på sin web-side smmen med en række spørgsmål og svar.I takt med, at der modtages nye fortolkningsbidrag, herunder fra EU-Kommissionen, vil disse blive indarbejdet.Interesserede kan se mere