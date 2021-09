Tyske lastbiler kører nu og i fremtiden

Onsdag 22. september 2021 kl: 08:37

Lille Danmark i fokus



Investerer i infrastruktur til brint og el



Af: Redaktionen Actros L er navnet på en ny ”über-Actros” med det største Gigaspace-førerhus til langturskørsel. Den er en overbygning på den nuværende topmodel i Actros-programmet, men med ekstra fokus på blandt andet sikkerhed og komfort. Det gælder eksempelvis sikkerhedssystemerne Active Drive Assist i kombination med PPC (Predictive Drivetrain Control) og Brake Assist 5 bremsesystem samt LED-forlygter i stedet for Bi-Xenon-forlygter.Det har faktisk været mulig at bestille ”über-Actros’en” siden juli, og hidtil er der solgt ca. 9.000 enheder med levering af de første Actros L til kunder til november.Efter produktnyhederne i det ”konventionelle” produktprogram fokuserede Karin Rådström på Mercedes-Benz Trucks planer inden for bæredygtige transportløsninger. Karin Rådström tiltrådte som chef for Mercedes-Benz Trucks for fem måneder siden. Inden da var hun chef for svenske Scania's samlede busaktiviteter.Mercedes-Benz har tidligere annonceret en ”Dual Strategy” med fokus på både batteri-elektriske lastbiler med batteridrift samt lastbiler til kørsel på brint med brint-elektriske drivliner. Den strategi har tidligere i år ført til markedsintroduktion af en fuldelektrisk eActros til distributionskørsel i byerne, og den tyske lastbilproducent arbejder også videre på eActros til længere distancer på op til 500 km med serieproduktion fra 2024.Også eEconic med det velkendte frem- og nedbyggede førerhus til blandt andet renovationskørsel blev fremhævet, og her kom lille Danmark i fokus. Karin Rådström kunne nemlig fortælle, at en af Danmarks største indsamlere og transportører af husholdningsaffald, spanskejede Urbaser med dansk hovedkontor i Gadstrup mellem Roskilde og Køge, har bestilt 11 fuldelektriske eEconic til indsamling af husholdningsaffald. eEconic går i serieproduktion i 2. halvår 2022.Mercedes-Benz og Volvo Group har tidligere annonceret et samarbejde omkring udvikling af brændselsceller til at indgå i brint-elektriske drivliner på tunge køretøjer. Det har allerede ført til prototypen Mercedes-Benz GenH2 med en forventet rækkevidde på 1.000 km på én optankning med brint. De første kunder forventes at sætte GenH2-lastbiler i feltprøvedrift i 2023, og Mercedes-Benz forventer at starte serieproduktion i 2027.For at give kunderne mulighed for lettere adgang til brint, vil Mercedes-Benz i samarbejde med Shell skabe en 1.200 km korridor med brintfyldestationer i det nordlige Tyskland og Holland.Sammen med lastbilkonkurrenterne i Traton Group med MAN og Scania samt Volvo Group med Volvo Trucks og Renault Trucks vil Mercedes-Benz Trucks desuden kaste 500 millioner euro - cirka 3,7 milliarder kroner i et europæisk netværk af el-ladestationer for tunge køretøjer. Samtidig appellerede Karin Rådström til massive offentlige investeringer i ladeinfrastruktur, så de mange kommende del- og fuldelektriske køretøjer kan oplades - som udgangspunkt med CO2-neutralt produceret strøm.





