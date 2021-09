Transportmesse tiltrak 23.681 transportfolk

Mandag 20. september 2021 kl: 12:26

Transportmessen bød også på aktiviteter og viden



Af: Redaktionen MCH Messecenter Herning oplyser, at i alt 23.681 mennesker med interesse i transport besøgte transportmessen i løbet af de tre dage, der portene var sået op til hallerne, hvor 280 udstillere viste det, der fandt vigtigst.- Efter en lang nedlukning og udsættelser af flere messer, herunder transportmessen, er det med en særlig glæde, vi står her i dag. En glæde over at have samlet tusindvis af fagfolk og især over de mange smil vi har mødt hos både udstillere og besøgende, siger Georg Sørensen og fortsætter:- Jeg vil gerne rette en stor tak til både messekomité og udstillere for tilliden. Og tak til de besøgende for at bakke op om transportbranchens messe og mødested. De mange positive udsagn bekræfter værdien af det personlige møde på messerne.Blandt de 280 kunne MAN Truck & Bus' danske markedskommunikationschef Claus Lindholm se tilbage på tre travle dage.- Der har været mange besøgende og gang i den hele tiden, så vi er yderst tilfredse. Efter lang tids coronatørke er det fantastisk for os at være på Transport igen og møde alle vores kunder - og vi mærker, der har været et behov for at komme ud og mødes. I en moderne verden kan man se det meste på nettet, men at se og prøve produkterne fysisk, mødes og netværke med kunderne, det er det, man kan på messen, lyder det fra Claus Lindholm.Foruden de 280 udstillere bød Transport 2021 på en række aktiviteter, hvor de besøgende havde mulighed for at fylde oplevelsestanken.Samtidig kunne der hentes ny viden i området Grøn Transport, hvor udstilling og konferencer gav et indblik i den grønne omstilling af den tunge transport, ligesom Danske Speditører afholdt konferencen Fremtidens Logistik, som satte fokus på både muligheder og udfordringer inden for digitalisering og klima i logistikbranchen.Transport 2021 blev arrangeret af MCH Messecenter Herning i samarbejde med ATL - Transportens arbejdsgivere, AutoBranchen Danmark, Dansk PersonTransport, Danske Speditører, De Danske Bilimportører, DI Transport, DTL - Danske Vognmænd, Foreningen af Vognimportører i Danmark, ITD og 3F Transportgruppen.Transport 2021 blev gennemført samtidig med Entreprenør & Håndværk. I alt blev begge messer besøgt af 33.418.







Den næste transportmesse i Herning er fastsat til 20.-22. april 2023.









© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.