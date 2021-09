Nordsjællandsk kommune får mere miljøvenlige skraldebiiler

Torsdag 16. september 2021 kl: 12:09

Korte aksler og særlig gearkasse giver store fordele



Fakta om de nye diesel-skraldebiler fra Volvo Trucks:

Motor: Euro 6 step E

Vægt: en 16 tons lastbil, der er nedvejet til 14-15 tons

Aksler: Kort akselafstand

Udledning: Op til 90 procent mindre CO2 og NOx

Kamre: De nye skraldebiler har to kamre, så der kan indsamles to typer affald på hver tur

Pris samlet: De 18 skraldebiler koster 24,7 millioner kroner

Levering: Tredie kvartal i 2022 i forbindelse med ny affaldsordning i Halsnæs Kommune

Af: Redaktionen Med de 18 små særligt udviklede skraldebiler fra Volvo Trucks vil udledningen af NOx og CO2 blive skåret ned med op til 90 procent. Halsnæs Forsyning A/S har nemlig valgt at skraldebilerne skal køre på fossilfri HVO-diesel, hvilket reducerer CO2-udledningen markant.- Når borgere og virksomheder fra næste år skal sortere affald i 10 forskellige fraktioner, skal vi køre mere på vejene, når vi indsamler affaldet. Derfor bliver hensynet til både miljø og klima endnu vigtigere fremover, siger Jacob Lind Nordqvist, der er administrerende direktør i Halsnæs Forsyning A/S, som netop har skrevet kontrakt med Volvo om levering af de 18 nye skraldebiler.Grunden til at Halsnæs forsyning A/S har valgt at købe diesel-skraldebiler fra Volvo, fremfor el- eller gas-biler, er, at udviklingen af små el- og gas-lastbiler endnu ikke er der, hvor de kan dække kommunens behov. Det handler om mange småkørsler med gentagne stop og start ved husstande og virksomheder kombineret med kørsel over længere afstande i en landkommune som Halsnæs. Økonomien har også spillet ind.- Hvis vi kun havde set på klima og miljø, havde el eller gas formentlig været førstevalget. I bestyrelsen har vi også skelet til vores behov og økonomi. Her ville el-bilerne have kostet os mellem tre og fire gange så meget - uden at de levede op til de behov, vi har for kørsel i kommunen, siger bestyrelsesformand Thomas Møller Nielsen fra Halsnæs Forsyning A/S.Han konkluderer, at Halsnæs Forsyning A/S med de 18 biler fra Volvo har valgt den bedste og grønneste løsning.Søren Almind fra Volvo Trucks peger på, at hvis man ser bort fra gas- og el-biler, så er løsnigen med de 18 biler så grøn, som den kan blive.- Halsnæs Forsyning går foran og er med til at løfte den grønne dagsorden ved at stille så høje miljøkrav til deres nye skraldebiler. Samarbejdet giver os en god mulighed for at præsentere en grøn løsning, som opfylder Euro 6-kravet og derved de skrappere miljøzonekrav, siger han.De nye skraldebiler er mindre end almindelige skraldebiler, og akselafstanden er meget kort. Det betyder, at skraldebilerne er fleksible og nemme at manøvrere. Det er til glæde for både chauffører, sommerhusgæster og beboere, da skraldebilerne passer godt både på små veje i byerne og på sommerhusveje på landet.Skraldebilerne er også lettere i vægt end de nuværende i Halsnæs. De vejer kun cirka halvt så meget som en almindelig skraldebil. De trykker derfor mindre på grusvejene i sommerhusområderne.Endelig har de nye biler fra Volvo Trucks en særlig gearkasse, som betyder, at chaufføren kan køre stille og langsomt fremad samtidig med, at bilen komprimerer affaldet. I dag holder skraldebilerne stille, når de komprimerer affaldet. Med denne løsning er skraldebilen hurtigere væk igen.