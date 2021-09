Erfaren salgskonsulent skal betjene jyske kunder med behov for udstyr og løsninger til varebilsindretning

Torsdag 16. september 2021 kl: 11:32

Simon Bjerg Kristensen tiltrådte som salgskonsulent hos VanKompagniet 1. september.

Af: Redaktionen Simon Bjerg Kristensens baggrund og person gjorde ham til et naturligt valg i rollen som salgskonsulent i Midt- og Nordjylland, lyder det fra VanKompagniet, der er totalleverandør af udstyr og løsninger til varebilsindretning. Virksomheden er godt i gang med at mande op og kan med ansættelsen af Simon Bjerg Kristensen udøve service i hele Danmark.- Vi er utroligt glade for at knytte en så stærk profil til vores midt- og nordjyske kundekreds. Simon Bjerg Kristensens erfaring med varebilsindretning- og udstyr bliver et kæmpe aktiv for kunderne og for os, siger VanKompagniets direktør Michael Pettersson.Simon Bjerg Kristensen mener også selv, at han og VanKompagniet passer godt sammen.- Det var tydeligt fra start, at ambitionsniveauet og fagligheden er ekstrem høj hos VanKompagniet. Jeg er selv en person, der har et stort kundefokus og hele tiden stræber efter at skabe de bedste resultater for kunderne og min arbejdsgiver. Derfor var jeg heller ikke i tvivl om, at det var det rette skridt for mig at tage, siger Simon Bjerg Kristensen.