Italiensk lastbilproducent har danmarkspremiere på flere biler i Herning

Torsdag 16. september 2021 kl: 09:33

Af: Redaktionen Når det gælder det, der supplerer hardwaren - små og store køretøjer - præsenterer Iveco en del af sin voksende portefølje af digitale tjenester - eksempelvis den nye Iveco-chaufførledsager, Iveco Driver Pal, som gør det muligt for chaufføren at bringe sit digitale liv om bord og interagere med køretøjet og chaufførfællesskabet ved hjælp af stemmekommandoer via Amazon Alexa.Iveco Driver Pal er designet til at hjælpe chaufføren med at optimere sin rute og sine stop ved at tilpasse sig begivenheder på vejen gennem realtidsoplysninger fra Iveco-chaufførfællesskabet, Iveco-supporttjenester og internettet. Dermed er der mulighed for at udføre sekundære opgaver, mens begge hænder holdes på rattet og øjnene på vejen.- Den nye stemmestyrede Iveco-chaufførledsager styrker Iveco's fremtidige digitale strategi i jagten på at tilbyde en helt ny måde for chauffører at udføre deres opgaver og interagere med deres køretøj på, samtidig med at det hæver sikkerheds- og komfortniveauet, siger udtaler Kåre Neergaard, der er Business Line Manager, Iveco North Europe & Baltics.

Danmarkspremiere på flere biler

Af nye biler kan man på standen i Hal E opleve den nye terrængående Iveco T-Way, der er designet og konstrueret til de hårdeste opgaver under de mest ekstreme forhold, og som tager over efter Iveco Trakker.





Den helt nye Iveco Daily, der bryder grænser med sin nye Daily Air-Pro-familie, der er udstyret med den særlige intelligente luftaffjedring med smart elektronisk styring - en nyskabelse i sektoren, der forbedrer kørekomforten, beskytter fører og gods samt tilpasser sig efter anvendelseskravene.





På samme stand er også langturstrækkeren, Iveco S-Way, der med sit rummelige førerhus sætter chaufførens komfort i fokus. For at runde Ivecos Way-serie af kan man også se Iveco X-Way, der øger standarden inden for lettere terrænkørsel med høj nyttelast og lave totale ejertidsomkostninger - TCO.





Grøn omstilling

Hos Iveco spiller gas en central rolle i omstillingen til mere bæredygtig transport. Iveco S-Way gasmodeller tegner sig i dag for mere end en fjerdedel af de solgte gasdrevne enheder. Iveco er derfor med i transportmessens grønne hal, hvor fokus er på de langtrækkende miljømæssige fordele ved biogas til transport, der kan give emissionsnedskæringer på over 90 procent for NOx, 95 procent for partikler og 95 procent for CO2 samt støjreduktion i forhold til diesellastbiler. Iveco's gaslastbiler har en rækkevidde på op til 1600 km - plus Maut-fritagelse i Tyskland.





Man kan blandt andet opleve tre af Iveco's køretøjer på biogas, som alle er CO2-neutrale. Det er Iveco S-Way NP, Eurocargo samt Iveco Daily, der alle er samlet på Iveco's stand i Hal E.









