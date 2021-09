Transportministeren åbner transportmesse i Herning

Tirsdag 14. september 2021 kl: 02:00

Af: Redaktionen Transport 2021 afholdes denne gang sideløbende med den udsatte udendørs messe Entreprenør & Håndværk, som ministeren åbner ved samme lejlighed.Udstillerlisten på Transport 2021 tæller blandt andre Sawo, Palfinger, Besko, Lastas og VM Tarm, men også de store lastbilimportører DAF, Iveco, Mercedes-Benz, Scania og MAN.- Vi sætter stor pris på opbakningen og glæder os over, at branchen bakker så flot op om Transport-messen som mødested for hele branchen. De mange udstillere er i disse dage i fuld gang med forberedelserne i hallerne, og de besøgende kan glæde sig til tre dage med en bred vifte af aktiviteter, hvor man både kan sparke dæk og hente høj faglig viden på blandt andet konferencerne og udstillingerne. Derudover medtager udstillerne selvfølgelig en masse spændende produkter og nyheder, siger projektleder Nikolaj Jørgensen.

Stort aktivitetsprogram

Foruden de godt 275 udstillere, som fylder 14 haller i MCH Messecenter Herning, kan de besøgende se frem til at opleve en række aktiviteter på årets messe. I området og på konferencen Grøn Transport kan man få et indblik i den grønne omstilling af den tunge transport, mens Danske Speditører afholder konferencen Fremtidens Logistik med en række foredragsholdere, som sætter fokus på både muligheder og udfordringer inden for digitalisering og klima i logistikbranchen.







Transport 2021 byder også på DM for Transportlærlinge, hvor chauffør- og lagerlærlinge dyster om DM-titler fredag 17. september. Endeligt vil besøgende også kunne opleve aktiviteter som Lastbiler for Børn, Show Trucks, RC Trucks, veteranlastbiler og meget mere.





Transport-messen gennemføres 16.-18. september 2021 og afholdes denne gang sideløbende med Entreprenør & Håndværk. Transport 2021 arrangeres af MCH i samarbejde med ATL - Transportens arbejdsgivere, AutoBranchen Danmark, Dansk PersonTransport, Danske Speditører, De Danske Bilimportører, DI Transport, DTL - Danske Vognmænd, Foreningen af Vognimportører i Danmark, ITD og 3F Transportgruppen.





