Sjællandske veje skal lægge asfalt til yderligere 34 el-busser

Torsdag 9. september 2021 kl: 11:43

Fakta om de 34 nye el-busser:

I Lejre, Roskilde og Solrød kommuner sættes nye el-busser ind på linjerne 215, 219, 223, 233 og 236

I Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gentofte kommuner kommer de nye el-busser til at køre på linjerne 190, 192 og 194

I Furesø, Allerød, Hillerød, Rudersdal og Egedal kommuner sættes linjerne ind på 332, 333, 334, 335, 336 og 385

De 34 nye el-busser bidrager til en samlet reduktion af CO2-udledningen på i alt 2.400 ton årligt

Fakta om Movias el-busser og klimapåvirkning:

Den grønne omstilling af Movia's busser er i fuld gang. Movia har i dag 114 el-busser fordelt i Ballerup, Egedal, Frederiksberg, Glostrup, Guldborgsund, København, Lolland, Roskilde, Rødovre, Slagelse og Tårnby Kommuner

Inden udgangen af 2022 bliver yderligere 221 el-busser og 1 bintbus sat i drift i Albertslund, Allerød, Ballerup, Egedal, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Herlev, Hillerød, Holbæk, Hvidovre, Københavns, Køge, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Næstved, Ringsted, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse og Solrød Kommuner samt Region Sj og Region H

Ved udgangen af 2022 kører der 335 el-busser i Movias område - inklusive de 34 nye el-busser. Det svarer til 24 procent af Movias busser

Movia har i 2020 fastlagt et fælles mål i sin mobilitetsplan om, at alle busser kører fossilfrit i 2030, heraf mindst halvdelen på el. Movia's flextrafik skal udelukkende køre i elbiler senest i 2030, og alle nye tog på lokalbanerne skal være eldrevne

Movias miljøregnskab for 2020 viser, at Movia kan fastholde den fortsatte nedbringelse af udledningen af CO2, som i 2020 er reduceret med 43 procent siden 2008. Udledningen af NOx er i samme periode reduceret med 84 procent og har dermed udviklet sig mere positivt end forventet med en målsætning for året på 75 procent. Partikeludledningen er reduceret med 88 procent fra 2008 til 2020 mod en målsætning på 80 procent

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Når de nye el-busser er sat i drift, vil de bidrage til en samlet reduktion af CO2-udledningen på i alt 2.400 ton årligt og dermed bidrage til at opfylde den nationale målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030. Movia har sammen med kommuner og Region Sjælland og Region Hovedstaden et fælles mål om, at alle Movia's busser skal køre fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen kører på el.Fire af de 11 kommuner - Solrød, Allerød, Furresø og Rudersdal - får med afgørelsen for første gang el-busser.