Kontrol af arbejdstid må ikke føre til dobbeltstraf

ARBEJDSGIVERORGANISATION PÅ TRANSPORTOMRÅDET:

Torsdag 9. september 2021 kl: 11:33

Af: Redaktionen Baggrunden for Peter B. Jepsens udtalelse var, at politiet og Færdsstyrelsen fra februar næste år vil kontrollere, om EU's arbejdsdirektivet bliver overholdt. Det vil ske i forbindelse med kontrollen af køre-og hviletidsreglerne.



Hidtil har det været op til arbejdsmarkedets parter at håndhæve reglerne om arbejdstid. Men myndighederne vurderer, at det ikke vil være i overensstemmelse med reglerne i EU’s vejpakke. Derfor vil politiet og Færdselsstyrelsen få til opgave at undersøge, om arbejdstiden er overholdt. Det vil ske ved vejsidekontroller og virksomhedsbesøg.





- Vi er i tæt og fortsat dialog med færdselsmyndighederne om den kommende kontrol. Og vi efterlyser nogle klare beskrivelser af, hvordan kontrollen kommer til at foregå. Lige nu er der et voldsomt pres på transportbranchen. Der mangler både kapacitet i lastbilerne og uddannede chauffører. Det sidste, vi har brug for, er ekstra kontroller, som tager tid og øger omkostningerne, sagde Peter B. Jepsen.





For medlemmerne af ATL handler det også om at undgå dobbeltbøder, hvis reglerne i direktivet bliver overtrådt.





- Som det er nu, kan 3F forfølge en sag om overtrædelse af direktivet i det arbejdsretlige system. Og vi kan selvfølgelig ikke leve med, at man kan få en bøde i byretten anlagt af myndighederne for præcis samme forhold. Det vil være helt urimeligt og et brud på retsbevidstheden, sagde Peter B. Jepsen.





