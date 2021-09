Transportfirma med tredielands-chauffører slipper for videre tiltale

Af: Redaktionen Retten i Sønderborg frifandt blandt andet transportfirmaet Kurt Beier Transport A/S og ledende medarbejdere åger i forhold til ansættelse af chauffører fra Filippinerne og Sri Lanka, men fandt de tiltalte delvist skyldige i at have taget bygninger i brug til beboelse uden tilladelse.- Chaufførerne blev rekrutteret til og ansat i et selskab i Polen. Ved bevisvurderingen har Retten i Sønderborg ikke fundet tilstrækkelige holdepunkter for, at ansættelsen det polske selskab var uden realitet, og at chaufførerne dermed skulle betragtes som ansat i danske Kurt Beier Transport A/S med den følge, at et væsentligt misforhold vedrørende løn- og arbejdsvilkår - det vil sige åger - skulle bedømmes efter danske og ikke polske forhold. Det er min vurdering, at der ikke er rimelig udsigt til, at Landsretten vil komme til et andet bevisresultat, og derfor anker vi ikke dommen, siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen fra Statsadvokaten i Viborg.Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi rejste i juli 2020 tiltale mod Kurt Beier Tranport A/S og ledende personer med tilknytning til selskabet for overtrædelse af blandt andet straffelovens paragraf 286, jf. paragraf 282, åger af særligt grov beskaffenhed, samt overtrædelse af udlændingeloven.25. august idømte Retten i Sønderborg en bøde på 100.000 kroner til selskabet og 25.000 kroner til Karsten Beier, da primitive bygninger i Padborg, hvor chaufførerne opholdte sig, var taget i brug uden tilladelse, mens selskabet og ledende medarbejdere altså blev frifundet for åger.