Nye varer bliver pakket i gamle papkasser

Tirsdag 7. september 2021 kl: 12:34

Af: Redaktionen FleXskrald-projektet begyndte i 2019 i Aalborg Midtby, men har nu bredt sig til City Syd i Aalborg-bydelen Skalborg. Plastik og pap fra to virksomheder bliver indsamlet og leveret hos Lübech Living. Virksomheden emballerer herefter sine varer i plastikken, pakker dem i papkasserne og sender dem ud til kunderne. Virksomheden genbruger dermed andres affald som emballage.- Butikker smider enormt meget emballage ud. Og den plastik og det pap, som varerne er pakket ind i, fejler ofte intet og er helt rent. Det er med andre ord alt for godt til bare at blive genanvendt, siger Martin Quintero Hansen, der er projektleder for FleXskrald.- For butikkerne i City Syd betyder det rigtigt meget, at de kan få skaffet sig af med deres affald på en miljørigtig måde. Afhentningen er fleksibel og håndterer alt fra papir og pap over blød og hård plast til flamingo og glas. Samtidig tager ordningen højde for butikkernes forskellige affaldsmængder. På sigt håber vi at kunne udbrede ordningen med Lübech Living til flere områder og byer, siger han videre.Også Lübech Living sætter stor pris på samarbejdet.- Vi har bæredygtighed som DNA, og når vores distributører og agenter modtager varer fra os, er det kun naturligt, at det sker i genbrugsemballage. Derfor leverer vi nye varer i gamle papkasser, siger Susanne Lübech fra Lübech Living.



Ved at genbruge plastik og pap, før det bliver genanvendt, bliver der udledt mindre CO2. Desuden skal FleXskrald kun køre 700 meter fra City Syd til Lübech Living, hvor de før kørte 7 kilometer for at aflevere emballagen til genanvendelse.





Lübech Living begyndte med at sælge håndlavede blomsterpotter i genbrugspapir. I dag består sortimentet også af produkter inden for interiør, livsstil og boligindretning, som er produceret af genbrugt plast og glas. Seneste skud på stammen er keramik produceret ved hjælp af solenergi. Det giver derfor god mening for virksomheden også at levere varerne på en bæredygtig måde.





Om FleXskrald i Aalborg Kommune:

Formålet med FleXskrald er både at øge genbruget af affald fra butikker og kontorer i Aalborg samt at beskæftige medarbejdere med særlige udfordringer

FleXskrald sender samlet omkring seks ton pap, papir, plast, flamingo og glas til genanvendelse om måneden. Derudover har projektet beskæftiget 10 fleksjobbere siden projektet begyndte i april 2019

FleXskrald modtager et EU-tilskud fra Regionalfonden på i alt 5.329.692,76 kroner. Projektet slutter 31. august 2022





Lübech Living begyndte med at sælge håndlavede blomsterpotter i genbrugspapir. I dag består sortimentet også af produkter inden for interiør, livsstil og boligindretning, som er produceret af genbrugt plast og glas. Seneste skud på stammen er keramik produceret ved hjælp af solenergi. Det giver derfor god mening for virksomheden også at levere varerne på en bæredygtig måde.

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.