Post-koncern tager gas på det fossile CO2-udslip

Tirsdag 7. september 2021 kl: 12:19

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi er i fuld gang med at sætte retningen for fremtidens logistik, og aftalen om de nye biogaslastbiler er et vigtigt skridt på vejen mod at blive fossilfri i 2030, siger Stine Sander, der er vicedirektør for Pakker i PostNord.- Vi forventer, at de nye biogaslastbiler vil reducere vores udledning af CO2 med 850 ton på et år, siger hun videre.Lastbilerne bliver leveret til efteråret, hvor de kommer til at køre med pakker mellem PostNords kunder, terminaler og distributionscentre på især Sjælland.I Danmark har PostNord siden 2019 reduceret CO2-udledningen fra den interne flåde af lastbiler med 73 procent.- Vi glæder os rigtig meget til at modtage de nye biogaslastbiler, som er en vigtig investering i en grønnere fremtid. Vi arbejder hele tiden på at skabe bæredygtige transportløsninger uden meromkostning for vores kunder, og det er vi allerede lykkedes med ved at skifte til HVO biodiesel og mindske antallet at lastbiler på vejene ved at øge lastbilernes fyldningsgrad med nye pallestativer, siger Stine Sander.Satsningen med foreløbig 10 biogaslastbiler bliver en af de største i Danmark med biogas som drivmiddel for en enkelt virksomhed. Senere på året får PostNord eget biogas-tankanlæg i forbindelse med virksomhedens pakketerminal i Brøndby.De nye lastbiler er Iveco S-WAY, som kører på CNG-biogas, der leveres af Biogas Express.