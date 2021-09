Stigende fritidstrafik over broerne bidrog til positivt resultat

Fredag 3. september 2021 kl: 15:04

Af: Redaktionen Den stigende trafik betød, at Sund & Bælt A/S' indtægter fra vejtrafikken landede på 1.293 millioner kroner, hvilket var 115 millioner kroner mere end i den tilsvarende periode sidste år.Trods den stigende personbiltrafik - lastbiltrafikken har stort set været uændret eller stigende under corona-tiden - ligger den samlede trafik fortsat 18,5 procent lavere end samme periode i 2019 før pandemien. Vejindtægterne er 131 millioner kroner lavere end i 2019, og restriktioner og nedlukninger har fortsat en væsentlig effekt på koncernens indtægter.Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg er ikke påvirket af corona-pandemien og var på 168 millioner kroner, hvilket er på niveau med samme periode sidste år.- Selvom den stigende trafik bidrager positivt til resultatet for perioden forventer vi fortsat, at årets resultat vil være påvirket af situationen med covid-19, siger Sund & Bælts administrerende direktør Mikkel Hemmingsen.På Øresundsbron faldt den samlede trafik med 24 procent i forhold til 2020, hvor personbiltrafikken faldt med 28,8 procent, mens godstrafikken steg med 7,6 procent. I forhold til samme periode i 2019 inden corona-pandemien ligger den samlede trafik over Øresundsbron 53,9 procent lavere.I resultatopgørelsen er indregnet 50 procent af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 343 millioner kroner. I 2021 er resultatet påvirket negativt af et fald i trafikindtægter på 34 millioner kroner som følge af den fortsatte effekt af corona-pandemien.Koncernens renteudgifter steg til 241 millioner kroner, hvilket primært skyldes gennemslag af højere inflation.Resultatet før dagsværdiregulering og skat inklusiv andel fra Øresundsbro Konsortiet blev i årets første seks måneder et overskud på 786 millioner kroner mod et overskud sidste år på 773 millioner kronerVærdireguleringer er inklusiv andel fra Øresundsbro Konsortiet en indtægt på 2.672 millioner kroner Koncernens resultat efter værdireguleringer og skat blev et overskud på 2.696 millioner kroner mod et underskud på 86 millioner kroner sidste år. I 2020 var værdireguleringen negativ med 881 millioner kronerDen rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter andet kvartal steget til 19,1 mia. kr., hvilket skyldes udbyttebetaling på 1.378 millioner kroner Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.Forventningerne til resultatet for 2021 er fortsat inden for rammerne af et overskud før dagsværdiregulering og skat på mellem 1,8 - 2,0 milliarder kroner, men formentlig i den lave ende af dette interval set i lyset af, at resultatet for årets første seks måneder er laverede end budgetteret. Usikkerhed om varighed og omfang af restriktioner som følge af covid-19 pandemien og den efterfølgende genåbning af samfundet betyder fortsat, at der er usikkerhed knyttet til resultatet for året.Interesserede kan se halvårsrapporten*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 procent ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 183 millioner kroner vedr. værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer udgør et overskud på 160 millioner kroner Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 786 millioner kroner





© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.