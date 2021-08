City-logistikvirksomhed udvider med eldrevne lastbiler

Tirsdag 31. august 2021 kl: 15:04

Af: Redaktionen - Jeg er stolt over, at City Logistic går forrest i den grønne omstilling og løser byernes last mile udfordringer ved brug af en 100 procent elektrisk flåde. Det er flot at se et stigende antal kommuner såvel som virksomheder tilslutte sig vores bæredygtige løsning og derved reducere deres CO2 aftryk, siger Peter Bardenfleth, der er administrerende direktør i City Logistic.En af City Logistic's kunder, Matas, fremhæver, at de har en meget ambitiøs målsætning om at reducere vores CO2-forbrug.- Derfor er vi rigtig glade for at samarbejde med City Logistic, der er frontløber på brugen af el-varebiler og el-lastbiler i Danmark, siger Brian Gøbel Poulsen, der er logistikdirektør i Matas.Logistik-virksomheden fremhæver, at den ikke kun ønsker at nedbringe miljøbelastning og CO2-udledningen indenfor levering og distribution, men også at tage del i at nedbringe trængsel på vejene og gøre byerne mere grønne.Beregninger fra Lyngby kommune viser en reduktion af trængsel med 57 procent og udledning af CO2 med 98 procent i forhold til kommunens tidligere distributions set-up.De to nye elektriske-lastbiler er kun første skridt. City Logistic agter løbende at udvide flåden, så City Logistic kan tilbyde levering og distribution til alle større danske byer og på sigt mere end 200 byer internationalt.En af de nye elektriske MAN eTGM-lastbil kan ses på MAN's stand på Transport 2021 i Herning 16-18. september i MCH - Messecenter Herning.