Overtrædelser af køre-hviletidsregler kostede vognmand og chauffører dyrt

Mandag 30. august 2021 kl: 20:24

Af: Redaktionen Tungvogncenter Nord forklarer, at sagen drejer sig om, at vognmanden fra Hanstholm og dennes ansatte chauffører har undladt påkrævede registreringer i lastbilernes takografer/fartskrivere.- Den slags overtrædelser koster altså dyrt, siger Claus Kjær-Pedersen fra Nordjyllands Politi, der peger på, at de nævnte sigtelser udløser en samlet bøde bøde på omkring cirka 650.000 kroner.Overtrædelserne, der vedrører EU-Parlamentets og Rådets forordning nr. 165 fra 2014 (Takograf-forrodningen) og EU-Parlamentets og Rådets forordning nr. 561 fra 2006, er foregået over en periode på cirka en måned i starten af 2021.Politikommissær Claus Kjær-Pedersen understreger, at kontrollerne inklusiv den omtalte overordnet set handler om trafiksikkerhed og om at begrænse antallet af udmattede lastbilchauffører på danske og europæiske veje.- Det handler om at skabe tryghed på vejnettet. Derudover er reglerne indrettet til at skabe lige konkurrencevilkår for vognmændene, påpeger politikommissær Claus Kjær-Pedersen.Sagen er stadig under efterforskning, og de implicerede chauffører og vognmanden har ikke endeligt taget stilling til sigtelserne.