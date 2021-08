Schweizisk energiselskab vil producere brint i stor skala i Esbjerg om tre år

Mandag 30. august 2021 kl: 11:14

Stærk og erfaren PtX-aktør med energi til lastbiler

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I begyndelsen af året blev det offentliggjort, at Europas største PtX-anlæg var på vej til Esbjerg. Nu melder endnu et selskab sig på banen. Det er schweiziske H2 Energy Europe, der har købt en stor grund på 11 hektar - 110.000 kvadratmeter - i Veldbæk ved Esbjerg, hvor selskabet vil bygge et Power-to-X-anlæg, som vil være større end tidligere etableringer i Europa. Hvor de eksisterende planer går på et ammoniak-anlæg, vil det nye anlæg fokusere på brint.H2 Energy Europe vil omdanne strøm fra havvindmøllerne til brint, der kan bruges til den tunge landtransport. Virksomheden anslår, at etableringen af brint-økosystemet og hele forsyningskæden vil skabe mellem 200-300 nye, permanente arbejdspladser, når anlægget efter planen begynder produktionen i 2024. PtX-anlægget i den østlige del af Esbjerg vil blive det største anlæg af sin slags i Europa.Ifølge Clifford zur Nieden, der er direktør i H2 Energy Europe, har Esbjerg de optimale forudsætninger i forhold til Power-to-X og brintproduktion. Først og fremmest er der en geografisk fordel på grund af placeringen i forhold til Nordsøens havvind, ligesom området også er godt placeret i forhold til eksportmuligheder til store industriområder i Tyskland og Nordeuropa, hvor en stor del af produktionen forventes at skulle være baseret på brint i fremtiden.- Opførelsen af et brintanlæg i den størrelsesorden passer perfekt sammen med Danmarks PtX-strategi og vi ser frem til at være en del af den strategi ved at skabe et grønt økosystem i Danmark. Der er forskellige forhindringer, der skal overvindes for at sikre omstillingen til brintlastbiler, deriblandt en fremskyndet konstruktion af bintrørledning, men i tæt samarbejde med den danske regering tror vi på, at det er muligt at gennemføre, siger Clifford zur Nieden.Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) hilser H2 Energy Europe velkommen til Danmark.- Udmeldingen fra H2 Energy Europe er med til at skrive det nye kapitel i historien om Esbjerg som erhvervscentrum. Fra fiskeri og olieindvending er Esbjerg hastigt på vej mod en fremtid, der er med til at sætte streg under Danmark som en grøn stormagt. Nye grønne brændstoffer og brint er afgørende for fremtidens grønne samfund - ikke kun i Danmark, men også Europa og verden over. Teknologien indeholder store muligheder for både klimaet og erhvervslivet, og her er Esbjerg med til at bringe Danmark i front, siger Dan Jørgensen.H2 Energy Europe har som mål at ville producere fremtidens brændstof.- Det er vores mål at skabe en omkostningseffektiv produktion og distribution af grønt, klimavenlig brint, som udelukkende produceres med vedvarende energi og er CO2-fri. Vi ser grønt brint som nøglen til en meningsfuld og effektiv omstilling fra fossile brændstoffer til emissionsfri brændselscelleelektromobilitet, siger H2 Energys direktør Clifford zur Nieden.H2 Energy Europe er en erfaren aktør på Power-to-X-fronten, da virksomheden allerede producerer brint i Schweiz og har 50 brintelektriske lastbiler på vejene, mens yderligere 1.600 forventes at blive leveret indenfor de næste fem år. Derudover har virksomheden et netværk af brinttankstationer i samarbejde med store aktører som Hyundai, Alpiq og Linde. Det er også en del af planen, at brintelektriske lastbiler og brinttankstationer skal være en del af H2 Energy Europe’s brintbaserede økosystem i Danmark.- På sigt vil indførelsen af brintelektriske lastbiler hjælpe Danmark med at nå sine klimamål. Vi har en tostrenget plan, som indeholder et øjeblikkeligt fokus på at producere grøn brint i mindre skala ved udgangen af 2022, så de første brintlastbiler kan være på de danske veje. Det er efterfulgt af en potentiel implementering i massiv skala fra 2024, hvor det forventede 1GW-anlæg kan være fuldt operationelt, siger Clifford zur Nieden.