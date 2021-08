Formanden for 3F Transport ryster på hovedet

DOM I SAG OM FILIPPINSKE CHAUFFØRERS FORHOLD I PADBORG:

Onsdag 25. august 2021 kl: 11:18

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Det kan ikke være rigtigt, at man i et retssamfund som Danmark ustraffet kan udnytte andre så groft, siger Jan Villadsen til Fagbladet 3F efter onsdagens dom.Han er rystet over, at Kurt Beier Transport A/S og fire tiltalte chefer er blevet frifundet for at have udnyttet de filippinske chauffører økonomisk med en timeløn ned til 15 kroner i timen for mange timer kørsel på Europas veje.- Det kan ikke være rigtigt, at man i et retssamfund som Danmark ustraffet kan udnytte andre mennesker så groft. Timelønnen svarer jo til, hvad det koster at komme på toilet på autobahn. Det er fuldstændig uacceptabelt, og jeg håber, at sagen bliver anket til landsretten, siger Jan Villadsen til Fagbladet 3F.