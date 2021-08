Transportkøbere vil fastholde deres boykot af transportkoncern

SAG OM FILIPPINSKE CHAUFFØRERS FORHOLD I PADBORG:

Onsdag 25. august 2021 kl: 10:45

Af: Redaktionen Fagbladet 3F har talt med otte virksomheder, der opsagde samarbejdet med Kurt Beier Transport kort efter afsløringerne af forholdene i Padborg i oktober 2018. De seks melder ud over for Fagbladet 3F, at de ikke vil bruge Kurt Beier Transport fremover.Ifølge Fagbladet 3F fastholder Jysk, Arla samt transportselskaber NTG, Nagel-Group, Leman og Blue Water Shipping, at samarbejdet er slut for bestandigt.Slagterikoncernen Danish Crown bruger stadig Kurt Beier Transport gennem en underleverandør og har ifølge Fagbladet 3F ingen planer om at opsige samarbejdet, før der er afsagt dom.- Vi vil afvente dommen, og når vi har den, vil vi sætte os ned og kigge på det. Så tager vi stilling til, hvad vi vil gøre derfra, siger pressechef hos Danish Crown, Jens Hansen, til Fagbladet 3F.Fagbladet 3F har også forsøgt at få en kommentar fra transportkoncernen DSV, men DSV har ingen kommentar har til sagen om Kurt Beier Transport.