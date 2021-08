Politikere vil have set havneselskabs udgifter efter

Tirsdag 24. august 2021 kl: 16:02

Af: Jesper Christensen Ifølge dr.dk tirsdag eftermiddag, siger byrådsmedlem Susanne Eilersen (DF), at det er fakturaer på store beløb til arrangementer, der har fået hende til at ønske en undersøgelse af, om der er foregået noget ulovligt.Fredericias borgmester og næstformand i ADP's bestyrelse, Steen Wrist Ørts (S), vil ikke sige præcist, hvad undersøgelserne skal gå ud på.- Vi har brug for at blive klogere, inden vi konkluderer noget, siger han ifølge dr.dk.ADP er et kommunalt ejet aktieselskab, der driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Selskabet er ejet af Fredericia Kommune med 89 procent af aktierne, som dermed har bestemmende indflydelse på selskabet. Nyborg Kommune har 10, 6 procent af aktierne. Tallene fremgår af det senest afsluttede årsregnskab opgjort pr. 31. december 2020.