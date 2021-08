Spøgelsesbilist blev stoppet af en fragtmand

Mandag 23. august 2021 kl: 10:35

Af: Jesper Christensen Chaufføren blev efter hændelsen "efterlyst" af politiet, da de på baggrund af hans snarrådighed ville indstille ham til en dusør.









Chaufføren har også fået mange positive tilkendegivelser - blandt andet skriver Danske Fragtmænd A/S følgende på linkedin:









"Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er stolte af vores chauffører. Nogle gange er der dog særlige årsager til det. Vi oplever nemlig til tider, at en af vores chauffører gør mere end bare deres job og har gjort en god gerning på deres ture.





Dette skete også i nat, hvor en af vores chauffører hos HLS Fragt fra Slagelse har været med til at afværge en farlig situation, da han opdagede en spøgelsesbilist på Kalundborg- og Holbækmotorvejen".











Her på transportnyhederne.dk vil vi også gerne rose chaufføren for, at han fik standset spøgelsesbilisten.









© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.