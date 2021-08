- Søg råd og vejledning hos jeres arbejdsgiverorganisationer

PERSONTRANSPORTORGANISATION OM VANVIDSKØRSEL:

Fredag 20. august 2021 kl: 19:00

Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km i timen

Kørsel med en hastighed på 200 km i timen

Af: Redaktionen I forbindelse med de nye regler om vanvidskørsel opfordrer organisationen Dansk PersonTransport sine medlemmer til at søge råd og vejledning hos deres arbejdsgiverorganisationer med hensyn til, hvordan de kan forebygge, at de kommer i en situation, hvor de står til at miste et køretøj som følge af vanvidskørsel.Vanvidskørsel er eksempelvis:Hovedreglen i bestemmelserne om vanvidskørsel er, at der sker konfiskation, hvis føreren af køretøjet har overtrådt reglerne for vanvidskørsel. Der er dog en undtagelse i færdselsloven, som foreskriver, at konfiskation kan undgås, hvis konfiskationen må anses som en uforholdsmæssig indgribende.Det fremgår af bemærkningerne til loven, at der i vurderingen skal lægges vægt på, om ejeren af køretøjet kunne vide, at køretøjet ville anvendes til vanvidskørsel, og om ejeren har sikret sin økonomisk stilling. Transportministeriet har blandt andet anført, at ejeren af køretøjet kan indhente oplysninger om førerens straffeattest med henblik på at undersøge, om føreren tidligere hen har været dømt for grove færdselsovertrædelser.For at man som vognmand kan sikre sig mod konfiskation, er man nødt til at have tilstrækkelig information om sine medarbejdere, herunder om køretøjet kan antages at blive brugt til vanvidskørsel.Der er forskellige muligheder for at indhente disse oplysninger. Dansk PersonTransport er bekendt med at flere arbejdsgiverforeninger har udformet formularer til vognmænd, der ønsker at sikre deres stilling. Dansk PersonTransport anbefaler, at man kontakter sin arbejdsgiverforening for råd og vejledning.Hvis man ikke gør noget for at sikre sig mod vanvidskørsel og der sker konfiskation, vil man ifølge Dansk PersonTransport højst sandsynligt risikere at miste sit køretøj.