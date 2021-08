Politiet forklarer om onsdagens spøgelsesbilist på motorvejen ved Holbæk

Torsdag 19. august 2021 kl: 09:42

Af: Jesper Christensen Midt- og Vestsjælland Politi fik klokken 01.05 en anmeldelse om en spøgelsesbilist på Kalundborgmotorvejen mod øst ved Regstrup sydvest for Holbæk.





Politiet sendte flere patruljer mod motorvejen for at standse spøgelsesbilisten, og undervejs kom der flere anmeldelser om, at spøgelsesbilisten havde passeret flere modkørende bilister, der måtte bremse og undvige. Ingen var blevet ramt af spøgelsesbilisten, som blev standset af en lastbilchauffør omkring Kirke Sonnerup øst for Holbæk.







Da lastbilchaufføren så forlygter komme imod sig, kørte han sit store køretøj på tværs af motorvejen, så spøgelsesbilisten ikke kunne køre videre.

I det samme nåede politiet frem og fik kontakt føreren af bilen, der havde kørt i den forkerte retning.









Bilisten, en 79-årig mand fra Holbæk kommune, blev sigtet for at overtræde færdselslovens regler om vanvidskørsel. Politiet beslaglagde den 79-åriges bil med henblik på konfiskation og inddrog den 79-åriges kørekort, så han ikke må køre mens sagen behandles.



© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.