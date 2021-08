37 lastbiler blev tjekket i Valby

Tirsdag 17. august 2021 kl: 13:33

Af: Redaktionen Ved kontrollen blev i alt 37 lastbiler kontrolleret, hvilket resulterede i fem sager - blandt andet om en forkert surring af en gravemaskine på en sættevogn. Fire af lastbilerne blev indkaldt til syn på grund af fejl og mangler.Under kontrollen af lastbilerne kiggede politiet også på, om chaufførerne kørte på den rigtige side af reglerne. I den forbindelse tjekkede betjentene køre-/hviletiden hos en 33-årig dansk chauffør fra en transportvirksomhed i Storkøbenhavn. Betjentene fik mistanke om, at chaufføren var påvirket af narkotika, og tog derfor en narkometertest, som gav udslag for kokain. Lastbilchaufføren derfor blev anholdt i forbindelse med, at der blev udtaget en blodprøve.Når resultatet af blodprøven foreligger, får politiet svar på, om chaufføren skal frakendes sit kørekort.