Tyskland strammer testkravene og forlænger påbuddet om mundbind

Fredag 13. august 2021 kl: 12:12

Opsummerende kan det siges, at:

Passagererne skal have mundbind på i hele Tyskland (Undtaget Hessen, hvis alle er vaccinerede)

Passagerer og chauffører skal have bevis for negativ Covid-19-test, overstået infektion med covid-19 eller bevis for fuld vaccination

Ved besøg på indendørs spisesteder skal der fremvises negativ Covid-19-test, overstået infektion med covid-19 eller bevis for fuld vaccination

Ved indendørs arrangementer eller events skal der fremvises negativ Covid-19-test, overstået infektion med covid-19 eller bevis for fuld vaccination

Ved overnatning skal man have en test ved ankomsten til overnatningsstedet og dernæst en test to gange ugentligt, mens man opholder sig på overnatningsstedet

Antigentest må ikke være ældre end 24 timer, og PCR-test må ikke være ældre end 48 timer. Børn under 6 år er fritaget for at blive testet

(Kilde: Dansk PersonTransport)

Af: Redaktionen I den forbindelse oplyser interesseorganisationen Dansk PersonTransport, at den tyske organisation på persontransportområdet forudser, at der vil komme nye dekreter i de enkelte tyske delstater i løbet af de næste to uger. Niedersachsen og Baden-Württemberg har allerede meddelt, at de vil udstede deres egne restriktioner i den kommende tid.Interesserede kan finde gældende regler for de enkelte delstater i TysklandInteresserede kan se de gældende restriktioner hos Udenrigsministeriet