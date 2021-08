Fransk lov sætter afgørende grænse for totalvægt

Onsdag 11. august 2021

Af: Jesper Christensen Den nye lovgivning træder i kraft ved årsskiftet, hvorefter totalvægten for vogntog i grænseoverskridende trafik mellem Benelux og Frankrig er 40 tons. Reglerne om en totalvægt på 44 tons for vogntog i international trafik gælder fremover kun vogntog, der indgår i intermodale transporter.









For nationale transporter i Frankrig er totalvægten fortsat på 44 tons - også efter årsskiftet.









Den hollandske transportorganisation TLN er tilfreds med, at der fremover er klare grænser for totalvægten, selvom organisationen gerne havde set en vægtgrænse på 44 tons. Men TLN peger på, at det efter gældende EU-regler ikke kan lade sig gøre.









TLN peger også på, at usikkerheden om vægtgrænsen gennem de seneste år har været konkurrenceforvridende. I mange udbudte opgaver på transport til og fra Frankrig er transportørerne mere eller mindre blevet presset til at acceptere en vogntogsvægt på 44 tons, hvis de ville have opgaverne. Hvis de ønskede at køre efter EU's regler kørte de sig selv væk fra opgaverne.













