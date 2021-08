Minus 851 millioner kroner

HALVÅRSRESULTAT I DANMARKS STØRSTE LUFTHAVN: MINUS 851 MILLIONER KRONER

Onsdag 11. august 2021 kl: 12:38

Af: Redaktionen - Den gode nyhed er, at det langt om længe ser ud til at lysne for luftfarten, og at passagerne langsomt vender tilbage. Den dårlige nyhed er, at vi stadig er langt fra normale tilstande, og i andet kvartal har måttet trække yderligere 300 millioner kroner på vores kreditfaciliteter for at holde lufthavnen åben og i drift, siger Thomas Woldbye, der er lufthavnens administrerende direktør.Omsætningen faldt i første halvår 2021 med 78,7 procent i forhold til første halvår 2019, hvor omsætningen var på 2.099,7 millioner kroner.- Trods et markant fald i omsætningen og voksende underskud, er det vores samfundsansvar at holde porten til Danmark åben for fragt og passagerer. Men det er dyrt, når forretningsgrundlaget er væk. Det koster jo det samme at holde banerne åbne uanset om der er 70 eller 700 fly dagligt. Så i første halvår har vi øget gælden med 734 millioner kroner, selvom vi gør hvad vi kan for at reducere omkostninger og ikke-nødvendige investeringer, siger Thomas Woldbye.Lufthavnen undersøger i øjeblikket, hvorvidt virksomheden opfylder de kriterier, der er opstillet af de danske myndigheder og som er godkendt af EU-Kommissionen for at kunne modtage yderligere kompensation for en del af lufthavnens faste omkostninger i perioden november 2020 til 20. april 2021.I krisetider er likviditet afgørende. Derfor forhandlede lufthavnens ledelse i maj en forlængelse af aftalen med långiverne om kreditfaciliteter for 6 milliarder kroner på plads frem til august 2023. Samtidig blev der aftalt en forlængelse af den nuværende fritagelsesaftale på visse lånevilkår indtil udgangen af 2022.- I en alvorlig krise, som den vi har været i siden marts sidste år, er likviditeten afgørende. Vi har et godt samarbejde med långiverne som fortsat bakker op om CPH. De har hjulpet os igennem krisen, hvor vi foreløbig har måttet trække 2,1 milliarder kroner på kreditfaciliteterne, siger Thomas Woldbye, der fremhæver, at lufthavnen har gennemført et markant spareprogram for driften - blandt andet gennem arbejdsdeling og nedlæggelse af over 800 stillinger, - svarende til årlige besparelser på ca. 500 millioner kroner.- I takt med at passagerne og flytrafikken vender tilbage, ser vi nu på, hvor der er behov for at genansætte. I første omgang har vi kaldt alle hjem fra arbejdsdeling. Vores organisation er nu slankere og mere smidig, og mens vi genansætter, gør vi det i erkendelse af at der fortsat er usikkerhed om den fremtidige genopretning, siger Thomas Woldbye.Hvis væksten forsætter vil det også skabe arbejdspladser i hos de knap 1.000 virksomheder i og omkring lufthavnen, hvor der før corona-tiden var over 22.000 ansatte - i dag er der omkring 13.000.Før corona-tiden ankom til lufthavnen investerede CPH omkring 2 milliarder kroner årligt i at udvikle lufthavnen. Som led i den omfattende reduktion af udgifterne i 2020 blev investeringsprogrammet reduceret med 800 millioner kroner. Reduktionen er fortsat ind i 2021.- Vi har sat mange projekter på hold, så der samlet reduceres planlagte investeringer i perioden 2020‐2022 for over 2 milliarder kroner. Det betyder, at vi lige nu primært bruger penge på sikkerhed, vedligehold og udvikling af Terminal 3-området efter sikkerhedskontrollen. Det projekt indbefatter blandt andet en markant udvidelse af bagageudleveringen, som vil være nødvendig i de kommende år, siger Thomas Woldbye.