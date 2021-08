Ungarske lastbilchauffører skal have hollandsk løn i Holland

DOMSTOL I HOLLAND:

Onsdag 11. august 2021 kl: 11:37

Af: Jesper Christensen Sagen i det hollandske retssystem startede i 2014, hvor 10 ungarske chauffører, der arbejdede hos Van den Bosch, blev fyret, fordi de krævede løn efter hollandsk overenskomst.- Afgørelsen er ikke blot god for de 10 ungarske chauffører. Mange tusinde andre chauffører bliver ligesom ungarerne hos Van den Bosch underbetalt og udnyttet, fremhæver Edwin Atema, fra FNV-Stichting VNB, der blandt andet har fokus på chaufførers arbejdsforhold.- Med dommen i hånden kan mange flere chauffører kræve den løn, der har krav på, siger han.Sagen om de 10 ungarske chauffører, som Van den Bosch fyrede i 2014, tog sin start tilbage til 2011, hvor FNV indledte en undersøgelse af forholdene i virksomheden, og udenlandske chauffører blev gjort opmærksomme på deres rettigheder.FNV oplyser i forbindelse med afgørelsen i Retten i Arnhem-Leeuwarden, at undersøgelsen i 2011 viste, at udenlandske chauffører blev underbetalt. De fik en løn på omkring en trediedel af, hvad hollandske chauffører fik. FNV anlagde sag mod Van den Bosch, der som følge af sagen fik beslaglagt et beløb på én millioner euro.Van den Bosch ankede den første afgørelse fra 2015 til en højere retsinstans, hvor dommen gik i mod FNV og chaufførerne. De ankede afgørelsen til Hoge Raad, som i november 2018 ophævede afgørelsen fra den højere retsinstans og sendte sagen tilbage.Retten i Arnhem-Leeuwarden har med sin dom sendt sagen til en ret i første instans, der skal fastsætte, hvor meget Van den Bosch skal efterbetale de fyrede ungarske chauffører. Ifølge FNV kan beløbet løbe op i flere hundrede tusinde euro.