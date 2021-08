Østjysk havn har forlænget levetiden for 660 meter kaj

Onsdag 11. august 2021 kl: 10:15

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det pågældende kajområde, der forventes helt færdigt og klar til brug i september, bliver primært brugt til bulk-produkter som eksempelvis biobrændsel, sten, grus og cement. Enkelte kunder har allerede taget dele af den nyrenoverede kajstrækning i brug.Kajen har fået ny kajmur med nye pullerter og fendere, og der er etableret ny afvanding under den nyetablerede belægning. Renoveringen, der har kostet 32 millioner kroner, er en del af en større renoveringsplan for hele Borneovej på Olieterminalen i Aarhus.Aarhus Havn har haft entreprenørvirksomheden MT Højgaard til at stå for kajrenoveringen af de første tre etaper på Borneovej.De næste etaper af renoveringsplanen for Borneovej er planlagt til at blive udført i perioden 2022-2026.