Flere containere tager søvejen mellem havne i Danmark og havnen i Hamburg

Onsdag 11. august 2021 kl: 10:04

Af: Redaktionen Ud af de 50.000 teu udgør containerne fra eller til Aarhus over to trediedele. En analyse af udviklingen gennem de seneste tre år viser en stigende tendens.- Vores tal viser, at antallet af containere til og fra Hamborg er steget de seneste tre år. Men der bliver stadig kørt et stort antal containere med lastbil, selvom beregninger viser, at CO2-besparelsen ved at sejle en container fra Aarhus til Hamborg fremfor at køre den på lastbil er 55 procent, påpeger Aarhus Havn's administrerende direktør Thomas Haber Borch.Aarhus Havn har fem ugentlige forbindelser med containerskibe til og fra Hamborg.