Færre store lastbiler i midtbyen skal give mindre forurening

BUDSKAB FRA UDVALG I AARHUS:

Tirsdag 10. august 2021 kl: 15:53

I samarbejde med branchen

Om Bæredygtighedsudvalget i Aarhus:

Bæredygtighedsudvalget er et midlertidigt opgaveudvalg, som er nedsat af Aarhus Byråd

Udvalget udvikler forslag til strategier og køreplaner for den bæredygtige omstilling i Aarhus, som løbende bliver fremsendt til behandling i byrådet

Udvalget består af tre byrådsmedlemmer: formand Anders Winnerskjold, Eva Borchorst Mejnertz og Almaz Mengesha - og to eksterne medlemmer: Nina Carlslund, hoteldirektør i Scandic Aarhus City, og Steen Stavnsbo, partner i Clean Energy Invest

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Bæredygtigheds-udvalget, som består af tre byrådsmedlemmer - formand Anders Winnerskjold (S), Eva Borchorst Mejnertz (S) og Almaz Mengesha (V) - samt to eksterne medlemmer - Nina Carlslund, hoteldirektør i Scandic Aarhus City, og Steen Stavnsbo, partner i Clean Energy Invest - vil have politikerne til at gøre noget ved den os og støj, som følger med, når store lastbiler leverer varer til butikker, restauranter og caféer i Aarhus Midtby.Udvalget vil blandt andet have byrådet til at undersøge muligheden for, at varer flyttes over på mindre køretøjer, der fragter dem det sidste stykke ind til byen, og så skal vareleveringen foregå på tidspunkter med mindre trafik.- Vi ved, at tunge lastbiler med meget gods er kilde til en masse CO2, så det vil vi gerne gøre noget ved. Derfor foreslår vi, at byrådet sætter gang i et arbejde, der skal afdække, om det er muligt at lave en løsning, hvor nogle af de mange varer bliver omlastet til mindre biler, så vi skåner midtbyen for de helt store lastbiler og mange individuelle leverancer. Vi foreslår også et pilotprojekt, hvor vi tillader varelevering et par timer tidligere, end tilfældet er i dag. Det skal tage noget af presset på midtbyen og sikre, at beboere og handlende får en renere luft, men også at området bliver mere sikkert for de bløde trafikanter at færdes i, siger Anders Winnerskjold.Det er udvalgets mål, at der bliver fundet en model, som sparer midtbyen for så meget CO2 som muligt. Derfor sigtes der også mod, at de helt små leverancer som pakker og madordninger, der hverken fylder eller vejer meget, i højere grad bliver leveret på cykel.I alt fremsætter Bæredygtighedsudvalget seks anbefalinger, som byrådet skal kigge på - blandt andet et forslag om en samlet logistikplan for hele kommunen og et pilotprojekt, hvor det bliver muligt at bruge buslommerne til af- og pålæsning af varer, når der ikke kommer busser.Flere virksomheder og erhvervsforeninger har været inddraget i arbejdet med at udvikle forslagene, og Anders Winnerskjold understreger, at de nye tiltag også skal implementeres i et tæt samarbejde med erhvervet.- Det er meget vigtigt for os, at butikker og andre erhvervsdrivende i midtbyen stadig kan få leveret varer på en smidig måde, og at vi ikke kommer med en masse nye restriktioner, der gør det mere bøvlet at drive virksomhed i Aarhus. Vi lægger op til, at både erhvervsliv, gadeforeninger og beboere bliver inddraget i implementeringen, hvis byrådet vælger at gå videre med vores anbefalinger,siger Anders Winnerskjold.Bæredygtighedsudvalgets indstilling er blevet behandlet i Magistraten. Byrådets politikere skal tage endeligt stilling til de seks anbefalinger på byrådsmødet 18. august.Interesserede kan læse anbefalingerne fra Bæredygtighedsudvalget