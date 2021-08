Gaslastbiler og ny hollandsk model er blandt trækplastrene på transportmesse

Tirsdag 10. august 2021 kl: 12:52

Af: Redaktionen Hos BP Trailer sidstnævnte glæder man sig på linie med mange andre over udsigten til at komme på messe igen- Vi ser frem til igen at kunne mødes fysisk med kunder og samarbejdspartnere samt se nye spændende produkter hos vores kollegaer i branchen. Det har været en periode på halvandet år, som har været meget frustrerende for en branche, som har været vant til at leve på opsøgende arbejde. Det fysiske møde med kunden har altid været en hjørnesten i salget af produkter til transportbranchen, så vi ser meget frem til at deltage på Transport 2021, siger Jens Erik Platz, der er direktør for BP Trailer.Også hos HFR-Trailer hilser man muligheden for at komme ud og mødes ansigt til ansigt på Transport-messen meget velkommen.- Vi ser frem til endelig at kunne mødes med branchen igen. Vi har været "fast inventar" på Transport-messen siden 1988, og for os er det en relationsskabende messe, hvor vi får mulighed for at møde branchen i øjenhøjde. Vi har savnet messen og bakker naturligvis op om den, siger Ulrik Frederiksen, der er administrerende direktør, HFR-Trailer.Hos Iveco vil man blandt andet have fokus på grønne og digitale løsninger.- Vi viser et stort udbud af vores gaskøretøjer fra det lettere til det tunge segment. Ved at vælge gas som brændstof kan man opnå 95 procent færre partikler, 95 procent mindre CO2-udslip med biogas, 90 procent mindre NOx - og man får tilmed en rækkevidde på op til 1.600 km samt maut-fritagelse i Tyskland ved køretøjer over 7,5 ton, siger Kåre Neergaard, der er Business Line Manager hos Iveco North Europe & Baltics.Derudover vil Iveco vise de seneste nyheder, som inkluderer den nye offroad-model over 16 tons, Iveco T-WAY, samt landevejsmodellen Iveco S-WAY. Desuden har de også Danmarkspremiere på den nye varebil Iveco Daily.- Alle er de spækket med nye digitale løsninger, som gør chaufførens hverdag lettere, sikrere og mere effektiv; blandt andet har vi startet et samarbejde med Amazon, så vi kan tilbyde den stemmestyrede tjeneste Alexa i alle vores nye køretøjer, siger Kåre Neergaard videre.Hos DAF Trucks Danmark A/S ser man også frem til at fremvise den nyeste generation af lastbiler:- Vi ser naturligvis frem til for første gang at vise vores fantastiske New Generation DAF-lastbiler frem på dansk jord på Transport 2021. De er helt nye og de første på markedet til at udnytte EU's nye dimensionsregler, fremhæver Rita M. Hansen, der er Marketing & Office Manager hos DAF Trucks Danmark A/S.- Transport-messen giver alle i hele branchen muligheden for at få ny og opdateret viden - lige fra vognmænd, chauffører, producenter og opbyggere til interesseorganisationer og myndigheder. Det er uhyre vigtigt for os som producent at vise, at vi forsøger at komme hele vejen rundt, siger hun videre.Også dæk-koncernen Bridgestone dækker sig ind med flere nyheder på Transport 2021.- Vi medbringer det nye Bridgestone Duravis-dæk, der har fokus på lav rullemodstand. Derudover vil vi præsentere FuelCare-beregningsværktøjet, der kan spare flåderne for tusindvis af kroner årligt. Og så viser vi også det sidste nye inden for mobilitet i samarbejde med Webfleet Solutions. Vi glæder os til endelig at møde alle vores gode kunder igen, siger Lotte G. Bodilsen, der er Marketing Manager hos Bridgestone.