- Lastbilparkering ved Hedensted kommer et skridt videre

Tirsdag 10. august 2021 kl: 12:34





- Vi ønsker, at opføre Europas første og største EU sikrede rasteplads for lastbiler, lød det fra Michael Mortensen i marts i år.









Han fremhæver, at idéen om at skabe ordnede og sikre forhold for lastbilchauffører opstod, mens han selv drev vognmandsforretning.









- Det er en stor udfordring at finde sikre langtidsparkeringsmuligheder for chaufførerne, og det er til stor gene for kommunerne og virksomhederne i industriområder og ved havnen med parkerede lastbiler, påpeger han.









Det er planen at etablere tankanlæg, ladestationer til personbiler og hybridlastbiler, værksteds-, vaske- og plejeområder for både tung og normal personvogns trafik samt 24 timers overvågning af parkeringsarealerne. Ligeledes skal der være indkøbsmuligheder, cafe/bespisningsarealer, toilet- og badefaciliteter og overnatningsfaciliter i henhold til reglen om 45 timers hvil for chauffører.









På tirsdagens møde i Udvalget for Teknik i Hedensted Kommune skal politikerne beslutte, hvordan det videre arbejde med kommuneplan, lokalplan og miljøvurdering skal forløbe.









I maj i år godkendte Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi i Hedensted Kommune, at planlægningen for lastbilparkeringen kunne gå i gang ud fra de principper, som bygherren havde præsenteret.