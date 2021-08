It og havnearbejde kommer i spil på kursen mod CO2-neutralitet

Mandag 9. august 2021 kl: 12:55

En multimodal og grøn løsning

Om begrebet pitch:

Effektiv formidling: Du pitcher for at overbevise modtageren om at engagere sig i dit koncept/din idé, idet du mangler ny viden, finansiering eller kompetencer til at komme videre til næste fase

Konceptudviking: Du afprøver dit koncept eller din idé hos brugerne. Modtagernes feedback på forståelse af konceptet, relevans og idéhøjde afslører konceptet svagheder og styrker, som du kan integrere i din videre konceptudvikling. Denne situation gentages for at opnå den bedste effekt

(Kilde: Københavns Universitet)





Om Atos:

IT-koncern med 105.000 ansatte i 71 lande. Eksperter i digital transformation med en omsætning på 11 milliarder euro om året. Rådgiver i alle industrier og er en foregangsvirksomhed indenfor dekarboniserings-produkter og services





Om Invest in Denmark

Invest in Denmark hører under Udenrigsministeriet og er en skræddersyet one-stop-service til udenlandske virksomheder, der ønsker at etablere forretnings- eller forskningsaktiviteter i Danmark

Invest in Denmark rådgiver virksomheder om alle aspekter af lokalisering i Danmark

Invest in Denmark leverer skræddersyede løsninger, herunder at forbinde virksomheder med vigtige lokale kontakter, arrangere fakta-undersøgelser og levere benchmarkanalyser

Målet med Invest in Denmark er at bidrage til, at udenlandske virksomheder ønsker at etablere en virksomhed i Danmark og samarbejder med en af Europas mest dygtige talentpuljer





Af: Redaktionen Samarbejdet skal enkelt forklaret føre til, at transportvirksomheder og -købere kan få svar på, om godset skal fragtes med tog, lastbil og derefter med skib - eller med lastbil, skib og derefter lastbil igen - eller med lastbil, skib og derefter tog.Baggrunden for, at Esbjerg Havn har indledt samarbejdet med Atos er, at der er et utal af muligheder at vælge mellem, når gods skal transporteres gennem Europas store rutenetværk. Men at der ikke rigtig var et svar på, hvilken rute, der var den mest miljørigtige rute.- Der er mange, der kan regne på CO2-aftrykket, når man sender gods fra A til B. Men vi manglede at kunne optimere, hvad der er den bedste mulighed - både i forhold til transportformer og rutemuligheder. Vi vil gerne være en CO2-neutral havn, og i den forbindelse vil vi også gerne have indflydelse på rutenetværket. Derfor kom vi på ideen med et system, så kunderne har et overblik over de mest miljøvenlige ruter, siger Dennis Jul Pedersen, der er havnedirektør på Esbjerg Havn.Invest in Denmark, der er Danmarks nationale investeringsfremmende agentur under Udenrigsministeriet, kontakten til den globale IT-virksomhed Atos, der er verdensførende inden for digital transformation. I den forbindelse udtalte udenrigsminister Jeppe Kofoed (S), at S-Regeringen er opsat på at reducere CO2-fodaftrykket gennem offentlig-privat samarbejde.Esbjerg Havns idé er ved at blive til virkelighed, så havnens kunder snart proaktivt får mulighed for at vælge den rute, der har den laveste CO2-udledning.- Simulatoren, som vi udvikler, vil være med til at ændre beslutninger til grønne beslutninger, og der findes ikke noget lignende andre steder i verden. Vi er meget stolte af at pitche en idé til nogen af de allerdygtigste på verdensplan, der kan se meningen med ideen og vil udvikle den sammen med os. Og Atos er de helt rigtige til det, siger Dennis Jul Pedersen.Løsningen, som Atos og Esbjerg Havn er i gang med at udvikle, er en multimodal løsning, der beregner CO2-aftrykket på de forskellige ruter og ved de forskellige transportformer - om det er sø-, jernbane- eller lastbiltransport. Systemet tager også hensyn til godset og vil give kunderne mulighed for at være proaktive i deres bæredygtighedsstrategier ved at vælge ruten med det laveste CO2-aftryk.Kunderne får mulighed for at vælge den rute, der er bedst for miljøet samtidig med, at de sandsynligvis vil opnå en økonomisk gevinst gennem rabatter på vareafgifterne. Det er forventningen, at kunderne kan indtaste relevante data i systemet, såsom start- og slutdestination og godstype, hvorefter de får et overblik over de mest optimale ruter.- Vi er stolte over at skulle arbejde sammen med Esbjerg Havn om en unik løsning, der kan gøre transportsektoren mere bæredygtig. Esbjerg Havn er en fremsynet virksomhed med fokus på grønne løsninger, så vi ser meget frem til samarbejdet, siger Claus Larsen, der er chef for Atos i Danmark.- Vi vil reducere CO2-udledningen, forbedre effektiviteten, reducere omkostningerne og drive innovation. Vi glæder os til at gøre det sammen med havnen og alle virksomhederne på havnen, siger Claus Larsen videre.En pitch er en kort salgstale kendetegnet ved at indeholde svar, konklusioner og konsekvenser (ikke flere spørgsmål). Pitch kan være en velegnet metode til studenteroplæg. Pitch anvendes primært i to situationer.