Limfjordens vestligste havn skal have flere kajnære arealer til godshåndtering

Mandag 9. august 2021 kl: 12:14

Af: Redaktionen Siden 1990'erne har godsaktiviteten på Thyborøn Havn udviklet sig - og især efter 2015 har havnen oplevet en kraftig vækst. I de seneste år har godsomsætningen på havnen ligget stabilt på godt 1,5 millioner ton. I 2020 lå godsomsætningen på over 1,76 millioner ton. hvor gods og fiskeri er ved at udgøre to lige store dele af havnens omsætning, som med sin stigning er på vej til at føre havnen frem til en position blandt de ti største godshavne i Danmark.Situationen i havnen ved den vestlige indsejling til Limfjorden er, at den, at der i dag er tre godsområder i fuld drift på havnen i Thyborøn.Et første område ligger lige indenfor indsejlingen ved Langholmkaj med kajnære pakhuse til oplagring af bulkgods, løst såvel som i big bags.Det næste område er et specifikt og kundetilpasset havneanlæg med en bulkgodsterminal med 100.000 kvadratmeter til sortering og håndtering af sand og grus og et dertilhørende kajanlæg til indskibning af råstoffer og udskibning af færdigvarer til byggebranchen.Det sidste område er et projektgodskajanlæg med en bæreevne på 23 ton per kvadratmeter til tungt gods og et tilhørende baglandsareal på 150 000 kvadratmeter - eksempelvis til midlertidig oplagring af både vindmøllefundamenter og -hovedkomponenter før udskibning eller installation i Nordsøen.





Betragtelige investeringer

Siden Thyborøn Havn blev en kommunal selvstyrehavn tilbage i 2001, er der investeret i alt 565 millioner kroner i havnefaciliteter. De næste to til tre år forventes en yderligere investering på 134 millioner kroner - hovedsageligt i øget vanddybde til 10 meter i indsejlingen i Thyborøn Kanal og ny havneterminal i Sydhavnen til godsaktiviteter.





Thyborøn Havn har de seneste fem år udviklet ny havneinfrastruktur til den maritime servicesektor i form af havnebassin til vestkystens største flydedok, øget kajkapacitet og nyt havnebassin til nybygninger. Der er ligeledes udviklet nye faciliteter til offshore- og shippingbranchen i form af sværgodskaj og projektgodsanlæg. Sidste år blev nye lossekajfaciliteter til pelagisk- og industrifiskeri sat i drift sammen med en udvidet kajkapacitet til hollandske og belgiske transitfiskere indenfor konsumfiskeri.





I det nye havneudvidelsesprojekt er der denne gang fuldt fokus på godssegmentet. Der er projekteret et nyt 220 meter langt kajanlæg og et dertilhørende baglandsareal på 150.000 kvadratmeter syd for havnen, som vil blive skabt af en materialet fra uddybningen af Thyborøn Kanal, som forventes at stå færdigt sidst i 2021.





Stigende efterspørgsel

Thyborøn Havn har de seneste år oplevet en stigende interesse fra virksomheder, der har samhandel med Norge, Tyskland, Skotland, England, Holland, Belgien, Grønland, Island og Færøerne og som kan se mulighederne i oplagring af gods på den danske nordsøkyst. Det kan eksempelvis være for midlertidig oplagring af bulkgods før samlet udskibning eller et ønske om at have et kajnært bufferlager til levering til kunder i andre danske regioner og nabolande rundt om Nordsøen. Den forestående havneudvidelse, der ventes at være færdig i 2022, åbner et stort potentiale for denne type aktiviteter.





© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.