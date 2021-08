Havn uddyber sejlrende

Mandag 9. august 2021 kl: 12:00

Af: Redaktionen Thyborøn Havn udvikler sig, og det samme gør de fartøjer, der er hjemmehørende i havnen - eller lægger til i havnen. Det gælder alle havnens forretningsområder. Fragtskibe, fiskefartøjer og offshore-fartøjer bliver større og større, hver gang der bygges nye. Det har øget behovet for at øge vanddybden i indsejlingen til Thyborøn Havn i Thyborøn Kanal.Uddybningen af Thyborøn Kanal forventes at gå i gang sensommeren, så havnen ved udgangen af 2021 kan have en sejlrende med 10 meter vanddybde ind til Thyborøn Havn - hele vejen ned til Sydhavnen.Interesserede kan læse mere om den vestlige indsejling til Limfjorden