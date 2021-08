Sættevognstrækkere med store kraner kan også registreret til godstransport

FÆRDSELSSTYRELSEN OPDATERER:

Mandag 9. august 2021 kl: 11:33

Af: Redaktionen Ved meddelelse nr. 2027 fra Færdselsstyrelsen blev det blandt andet indført, at lastbil med lille lasteevne (eksempelvis lastbil med stor kran) efter ønske fra fremstilleren kan godkendes med anvendelsen "Godstransport" i stedet for "Særlig anvendelse". Det princip udvides nu, så fremstilleren også kan anmode om, at en lastbil med lille lasteevne og monteret med sættevognsskammel kan blive godkendt med anvendelsen "Trækkraft for sættevogn" i stedet for "Særlig anvendelse".I forbindelse med opdateringen fremhæver Færdselsstyrelsen, at Motorstyrelsen ved en fejl har fjernet muligheden for at angive NEDC2 som målenorm for brændstofforbrug og CO2-udslip i DMR. Selv om denne norm ikke længere kan anvendes ved første godkendelse i Danmark af en ny eller brugt bil, giver det problemer ved ændring af en eksisterende, allerede godkendt bil med angivet NEDC2-norm. I meddelelsen er nævnt, hvordan synsvirksomheder foreløbigt skal håndtere disse tilfælde.En anden fejl i DMR omkring registrering af brændstofdata er løst, og det betyder, at Færdselsstyrelsens særlige instruks i meddelelse nr. 2015 er ophævet.Til sidst peger Færdselsstyrelsen på, at afsnit 19.07 i Vejledningen udgår, da en cirkulæreskrivelse om godkendelse af udenlandsk bil med dansk påhængsvogn eller campingvogn er udgået. Sammenkobling skal ske efter hjemlandets regler for den udenlandske bil.