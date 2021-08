Svenstrup-vognmand skifter til rent østsvensk

Mandag 2. august 2021 kl: 08:29

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Virksomheden, der kunne fejre 60-års jubilæum i fjor, ejes af vognmand Tim Jespersen. Han overtog sidste år forretningen fra anden generation - Leif og John Jespersen - der havde overtaget den fra første generation - Tove og Gunnar Jespersen - der grundlagde den i 1960.Syv af de nu otte Scania er udrustet med kran på op til 115 t/m, da Svenstrup Vognmandsforretning har specialiseret sig i at løse kranopgaver.Den nye fire-akslede Scania R 500 har to styrende foraksler, én trækaksel samt én styrende og hævbar bogieaksel bag trækakslen - alle med luftaffjedring.Lastbilen er opbygget med en HMF 3220-kran med fem hydrauliske udskud samt HMF wirehejs og VBG kærretræk, så den kan få følgeskab af en to-akslet kærre.Drivlinen er til normal entreprenørkørsel med en seks-cylindret 13-liters rækkemotor på 500 hk med et maksimalt drejningsmoment på 2.550 Nm, 14-trins automatiseret gearkasse med to krybegear samt enkeltreduceret bagtøj med mekanisk differentialespærre og 3,07:1 i udveksling. Som en lidt usædvanlig detalje er bilen udrustet med både manuel og automatisk kobling, så chaufføren frit kan vælge mellem selv at betjene koblingen ved hjælp af en ”gammeldags” koblingspedal - eksempelvis ved snæver manøvrering eller kørsel på fedtet underlag - eller at lade det automatiserede gearskiftesystem klare koblingsarbejdet helt automatisk.Det mellemlange CR17-førerhus er blandt andet leveret med Premium-førerstol med indbygget varme og ventilation, Premium infotainment-system med integreret navigation samt 4x20 W musikanlæg, køleskab og ekstra 6 kW kabinevarmer .Stiholts lastbilsælger Peter Munkholm har stået for handlen med Svenstrup Vognmandsforretning, der har valgt at tegne en udvidet serviceaftale med udvidet Drivline+-dækning på den nye bil.