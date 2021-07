Bygge- og anlægsvirksomhed hejser og kraner med nyt grej

Fredag 30. juli 2021 kl: 12:37

Af: Redaktionen Kranen på nye opbygning, der er leveret af opbyggervirksomheden Sawo's afdeling i Thisted, er monteret bag førerhuset. Den er leveret med én manuel forlængerarm og XS-Drive-radiostyring. Kranen, der hører til i 26 tonmeter-klassen, har derudover ekstra funktioner som ADC (Advanced Duty Control), som reducerer løftekapaciteten med cirka 10 procent, når sjette funktion anvendes; ASC (Automatic Speed Control, som nedsætter hastigheden trinløst og øger tilsvarende løftekapacitet ved belastninger over 90 procent. Kranen har fastmonterede støtteben.Med wire-hejset, der er produceret lokalt hos Sawo i Støvring syd for Aalborg, er der leveret et Nopa CPL320 containerlad.HMC Byg og Anlæg A/S arbejder med jord- kloak- beton- murerarbejde og anlægsopgaver.