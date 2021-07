Hedensted-forhandler leverer fire-akslet svensker med kran og hejs til vognmand i Tørring

Torsdag 29. juli 2021 kl: 12:30

Drivlinie:

Seks-cylindret 12,8 liters dieselmotor med en effekt på 500 hk

12-trins I-Shift gearkasse

Intelligent fartpilot, som fungerer sammen med lastvognens bremsepilot

Alarm for overskridelse af vejbane

Globetrotter XL førerhus

Comfort førersæde

Luftaffjedret med fire luftpuder

Central lås

Monteret klimaanlæg

Stål-tanke på 405 liter til dieselolie og en AdBlue-tank på 64 liter

150 AMP generator

To-delt værktøjskasse i venstre side med to skuffer i den ene side og løse hylde i den anden side

Alu-afdækning bag ved kranen

Net- og støttebenholder

Af: Redaktionen Om Kurt Holm & Sønner A/S' nye fire-akslede Volvo FMX, der er opbygget med en Hiab X-Pro 302EP-5 CD kran og et Sawo tre-vejs CLF 326S-3W-wirehejs:Førerhus:Chassis:Den nye Volvo er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.