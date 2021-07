Myndighederne kan tilbageholde køretøjer

FARLIGT GODS:

Mandag 26. juli 2021 kl: 18:00

Af: Jesper Christensen Det vedtagne lovforslagimplementerer artikel 5 og 6 i kontroldirektivet vejtransport af farligt gods-området, som forpligter medlemsstater at foretage kontrol med vejtransport af farligt gods.Artikel 5 i kontroldirektivet fastsætter, at en kontrolmyndighed kan tilbageholde eller henstille et køretøj til et sted, som myndigheden anviser, indtil køretøjet er i overensstemmelse med reglerne om vejtransport af farligt gods. Denne kontrolopgave placeres med lovforslaget efter aftale med Justitsministeriet hos Rigspolitiet, da den operative vejkontrol i Danmark foretages af politiet.Artikel 6 i kontroldirektivet fastsætter, at der i forebyggende øjemed kan aflægges kontrolbesøg i virksomheder, og at transporter i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne om vejtransport af farligt gods skal bringes i overensstemmelse med disse regler, før de forlader virksomheden, ligesom der kan iværksættes andre foranstaltninger. Denne kontrolopgave placeres med lovforslaget ved Færdselsstyrelsen, der besidder den tekniske fagkundskab inden for vejtransport af farligt gods.Lovændringerne trådte i kraft 1. juli i år.