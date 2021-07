Ny lastbilmodel er kørt ind i truck-simulator

Mandag 26. juli 2021 kl: 12:00

Af: Redaktionen DAF har som den første producent præsenteret en lastbilserie, der udnytter de nye europæiske regler for masser og dimensioner. De nye XF, XG og XG+modeller udmærker sig ved en op til 10 procent forbedret brændstofeffektivitet, en komplet pakke med pasive og aktive sikkerhedsfunktioner og et nyt niveau af luksus inden for lastbildesign.Selvom New Generation DAF først sættes i produktionen i oktober, kan man via computerspillet Euro Truck Simulator 2 tage plads bag rattet i en af de nye modeller.Interesserede kan at oprette en demokonto i den virtuelle "DAF Ride and Drive", der findes i den nyligt lancerede DAF Virtual Experience-webside virtualexperience.daf.comEuro Truck Simulator er et spil med SCS-software og kan købes via Steam-butikken store.steampowered.com.