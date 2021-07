Grænseværdien for dieseludstødningspartikler er blevet sænket

Torsdag 22. juli 2021 kl: 08:00

Af: Redaktionen Grænseværdien supplerer de krav, der gælder, hvor ansatte kan blive udsat for dieselpartikler. Skærpelsen af grænseværdien skal være med til at beskytte ansatte - eksempelvis på arbejdspladser med tungt maskineri inden for byggeriet eller ved trafiknært arbejde. Koncentrationen af dieselpartikler angives som mængden af elementært kulstof (EC).S-Regeringen har med den lavere grænseværdi fulgt anbefalingerne fra Arbejdsmiljørådet, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret. Det er samtidig regeringens ambition også at følge anbefalingen fra Arbejdsmiljørådet om at stramme grænseværdien yderligere til 5 µg EC/m3 i 2024. Dog kan nogle brancher få udsættelse til 2026, hvis de med målinger kan vise, at det ikke er muligt for dem at overholde denne grænseværdi allerede i 2024.Ud over grænseværdien gælder der allerede i dag krav til arbejde, hvor de ansatte kan blive udsat for kræftfremkaldende stoffer såsom dieseludstødningspartikler. Disse krav til arbejdet vil også gælde fremover.