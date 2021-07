Pas på din dieselolie

POLITIET I NORDJYLLAND ADVARER:

Mandag 19. juli 2021 kl: 09:17

Sådan beskytter man sig mod dieseltyveri:

Sikr tanken mekanisk med lås

Stil køretøj enten helt ude af syne på sikret område eller på et område, så mange mennesker naturligt kan holde øje med køretøjet

Overvej, om ens ejendom eller køretøjer fremstår som en åben invitation til tyveri, og om man nemt kan gøre noget ved det, så det ikke fremstår sådan

Af: Jesper Christensen Gerningsstederne har i juni været Jerup, Sæby, Fjerritslev og Sindal, mens de to seneste tilfælde i juli var 13. juli i Fjerritslev og 14. juli i Skagen. Nordjyllands Politi oplyser, at fælles for tyverierne er, at de ofte sker fra virksomheder, og at der stjæles ganske store mængder olie fra enten olietanke på adresserne eller fra køretøjer, der holder parkeret på stederne.- En anmelder i Jerup fik stjålet 600 liter fyringsolie fra en indbygget tank, og der blev også stjålet dieselolie fra to traktorer på stedet. Og fra en adresse i Fjerritslev for nylig blev der stjålet 400-500 liter diesel fra nogle parkerede lastbiler, siger politikommissær Claus Serup.Politiet har optaget anmeldelser i alle sagerne om tyveri af dieselolie, men man har ikke umiddelbart mange spor at gå efter. Politiets gerningsstedsundersøgelser og sporsikring har ikke entydigt peget på nogle gerningsmænd.- Det kan være lokale, det kan være omrejsende kriminelle. Vi modtager gerne tip og information fra borgerne i sagerne på 114, og så vil jeg gerne anbefale, at man får gjort det sværere for tyven ved at låse sin olietank, hvis det er muligt, fremfører politikommissæren.