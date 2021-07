Containermængden når nye højder i Danmarks største containnerhavn

Søndag 18. juli 2021 kl: 08:00

Af: Redaktionen Aarhus Havns halvårsopgørelse for 2021 viser, at man i årets første seks måneder har haft travlt med at håndtere containere. Opgjort i teu - 20 fods containere - er der håndtere 356.00. Det svarer til en stigning på 21 procent i forhold til samme periode sidste år.- Vi står med en udfordring, som selvfølgelig er på baggrund af en helt utrolig positiv udvikling. Men lige nu vokser vi ud af havnearealerne, og vi venter stadig på at få lov til at udvide havnen. Det gør man bare ikke over natten, så vi er nødt til at tænke alternativt nu, siger Aarhus Havn's administrerende direktør Thomas Haber Borch.Aktuelt forsøger Aarhus Havn at udnytte hver eneste lille lomme af areal til opbevaring af containere, men en dispensation fra kommunen vil imødekomme en del af udfordringen, idet det også er omkostningskrævende at køre containerne rundt på havnen.Thomas Haber Borch ser flere årsager til den markante vækst på containerområdet.- De seneste fire år har vi samlet set øget containeromsætningen med 37 procent, og nu har vi så på et halvt år lagt 21 procent til i forhold til sidste år. Der er flere medvirkende årsager. Dels er jeg overbevist om, at vi tager markedsandele både nationalt og internationalt, og dels har coronapandemien givet nogle skvulp, som er kommet os til gode. Endelig har kineserne nogle udfordringer med deres svineproduktion, og derfor har vi i en periode sendt store mængder svinekød til Asien, siger Thomas Haber Borch.Aarhus Havns samlede godsomsætning i første halvår 2021 landede på 4.903.794 tons gods, hvilket er en stigning på lige knap 10 procent.