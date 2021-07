Uddannelses-organisation bygger nyt uddannelsescenter i Brabrand

Lørdag 17. juli 2021 kl: 08:00

Af: Redaktionen Dekra vil opføre et uddannelsescenter på godt 3.000 kvadratmeter samt lagerhal og udendørsarealer, der lige som bygningerne er tilpasset Dekra's behov.Dekra Danmark driver AMU- og uddannelsescentre i hele landet, men det nye byggeri i Brabrand bliver Dekra's første uddannelsescenter, der er designet til formålet.- Vi får dobbelt så meget plads, som vi har nu i Brabrand. I Dekra er vi vant til at overtage eksisterende bygninger og indrette dem til vores formål. Nu har vi kunnet sætte vores præg på bygningerne og arealet fra de første streger, og vi glæder os meget til at tage uddannelsescentret i brug, siger administrerende direktør i Dekra Midtjylland, Karsten Trend Poulsen.Med den nye lagerhal bliver der også god plads til Dekra’s lager- og logistikkurser.- Vi har haft en god dialog med Aarhus Kommune og er glade for muligheden for at bygge et nyt uddannelsescenter i netop Logistikparken, selv om vi ikke selv er en decideret transportvirksomhed. Men det er vores kunder. De fleste af vores aktiviteter involverer medarbejdere i logistikbranchen, så det giver det giver god mening at placere et uddannelsescenter der, hvor der i forvejen lugter af transport, siger Karsten Trend Poulsen.Efter planen begynder byggeriet i oktober, og Dekra Midtjylland forventer at flytte ind i august næste år.